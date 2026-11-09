পটুয়াখালীতে মাদক নিয়ে প্রতিবেদন করায় দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা

পটুয়াখালীতে মাদক নিয়ে প্রতিবেদন করায় দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা
পটুয়াখালী প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীতে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গিয়ে দুই দফায় হামলার শিকার হয়েছেন দুই সাংবাদিক। সর্বশেষ গত ৭ নভেম্বর শহরের পৌরসভা মোড় এলাকায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের কুপিয়ে আহত করা হয়। এর আগে ৩১ অক্টোবর একই চক্রের এক মাদক ব্যবসায়ীর লাঠির আঘাতে আহত হন একজন। দুই ঘটনায় আহত সাংবাদিক রাজীব দেবনাথ ও ইয়াহিয়া শাকুর বর্তমানে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আহত সাংবাদিক রাজীব দেবনাথ কালবেলার পটুয়াখালী (অনলাইন) প্রতিনিধি এবং ইয়াহিয়া শাকুর দৈনিক আজকের খবরের পটুয়াখালী প্রতিনিধি।
রাজীব দেবনাথ জানান, কয়েক দিন ধরে পটুয়াখালীর মাদক কারবার নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করছিলেন তিনি। এর অংশ হিসেবে গত ৩১ অক্টোবর বিকেলে শহরের কলেজ রোড এলাকার টিএন্ডটি কলোনির সামনে যান। সেখানে প্রকাশ্যে মাদক বেচাকেনার দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণের চেষ্টা করলে স্থানীয় মাদক কারবারি হাসান ওরফে ইঞ্চিন হাসান লাঠি দিয়ে তার মাথায় এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে এ ঘটনায় পটুয়াখালী সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।
রাজীবের অভিযোগ, ওই ঘটনার পরও হামলাকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ৭ নভেম্বর সহকর্মী ইয়াহিয়া শাকুরকে নিয়ে শহরের পৌরসভা লেকে গেলে আবারও হাসানের মুখোমুখি হন তারা। এ সময় আগের হামলার কারণ জানতে চাইলে এবং পুলিশকে বিষয়টি জানানোর কথা বললে হাসান সেখান থেকে দৌড়ে পৌরসভা মোড়ের একটি চায়ের দোকানে যান। পরে সেখান থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে তাদের ওপর হামলা চালান।
এতে রাজীবের মাথা, হাত ও পায়ে আঘাত লাগে। ইয়াহিয়া শাকুর রাজীবকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে তার হাতেও আঘাত লাগে।
রাজীব আরও অভিযোগ করেন, হাসানকে দেখতে পেয়ে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানানোর পরও তিনি ‘অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে পারবেন না’ বলে জানান। হামলার পর স্থানীয়রা আহত দুই সাংবাদিককে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা এক তরুণী একটি ভবনে আটকা পড়েন। পরে তিনি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করলে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে।
ইয়াহিয়া শাকুর বলেন, ‘রাজীবের ওপর যখন মাদক কারবারি হাসান ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দিচ্ছিল, তখন আমি ঠেকাতে গেলে আমার হাতেও আঘাত লাগে। স্থানীয় পুলিশকে একাধিকবার বিষয়টি জানানোর পরও তারা কেন ঘটনাস্থলে আসেনি, তা বুঝতে পারছি না।’
পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. আসাদুজ্জামান রাজীব জানান, আহত দুই সাংবাদিকের মধ্যে একজনের মাথা, হাত ও পায়ে ভারী বস্তুর আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে। অন্যজনের হাতে সামান্য আঘাত লেগেছে। দুজনই বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
তবে পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বিলম্বের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, হামলার সম্ভাব্য খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে পুলিশ যাওয়ার আগেই আহত সাংবাদিকরা হাসপাতালে চলে যান। পরে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
এক মাসের ব্যবধানে বরিশালে বেড়েছে অপরাধের সংখ্যা
শুকনো মৌসুমে নাব্যতা সংকট: বরিশালে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে নৌ-রুট
ঢাকা-কুয়াকাটা সড়ক: কম দূরত্বে বেশি টোল
বরিশালে বিএনপির বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে সংঘর্ষ
নিত্য মৃত্যুর ভাঙ্গা-কুয়াকাটা মহাসড়ক: একনেকে ঠাঁই হয়নি ছয় লেন প্রকল্পের