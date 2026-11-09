Home » উজিরপুর » বরিশাল » যেখানে ঝরেছিল তিন তরুণের প্রাণ, সেই আটিপাড়ায় এবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান
৯ November ২০২৬ Monday ৭:১৭:০৮ PM
যেখানে ঝরেছিল তিন তরুণের প্রাণ, সেই আটিপাড়ায় এবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান
নাজমুল হক মুন্না উজিরপুর::
বরিশালের উজিরপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের আটিপাড়া এলাকায় এক মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিন তরুণ। সেই দুর্ঘটনাস্থলেই সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।
সোমবার (৯ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলী সুজা। এ সময় উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গৌরনদী হাইওয়ে থানা পুলিশ সহযোগিতা করে।
অভিযানকালে মোটরসাইকেল চালকদের হেলমেট ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি দূরপাল্লার যানবাহন চালকদের নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। রুট পারমিট ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অনিয়মের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর বিভিন্ন ধারায় ১০টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলী সুজা জানান, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
এক মাসের ব্যবধানে বরিশালে বেড়েছে অপরাধের সংখ্যা
শুকনো মৌসুমে নাব্যতা সংকট: বরিশালে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে নৌ-রুট
ঢাকা-কুয়াকাটা সড়ক: কম দূরত্বে বেশি টোল
বরিশালে বিএনপির বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে সংঘর্ষ
নিত্য মৃত্যুর ভাঙ্গা-কুয়াকাটা মহাসড়ক: একনেকে ঠাঁই হয়নি ছয় লেন প্রকল্পের