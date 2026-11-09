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৯ November ২০২৬ Monday ৯:৫৯:৪৭ PM
ফেসবুকে নারীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ প্রচারণা, সাইবার ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে মামলা
বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
ফেসবুকে এক নারীর বিরুদ্ধে অশালীন ও মানহানিকর প্রচারণার অভিযোগে বরিশাল সাইবার ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার (৯ নভেম্বর) বরিশাল সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি করেন দৈনিক কালবেলার বাউফল প্রতিনিধি ও বাউফল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামরুজ্জামান বাচ্চু। মামলা নম্বর ৩১৩/২০২৬ (বরিশাল)। মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৩ নভেম্বর ‘খবর আছে’ নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে বাদীর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের প্রচারণায় ভুক্তভোগী নারী ও তার পরিবারের সামাজিক মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। বাদীপক্ষের আইনজীবী কে. এম. মাহাবুবুর রহমান সেন্টু বলেন, ফেসবুককে ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে মানুষের চরিত্রহনন ও হয়রানি করা হচ্ছে। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নয়, স্পষ্ট অপরাধ। আদালত অভিযোগটি আমলে নিয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) এজাহার হিসেবে গ্রহণ করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, আলোচিত আইডিটি থেকে শুধু সাংবাদিক পরিবার নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছে। শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী থেকে শুরু করে গৃহিণী পর্যন্ত কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। বেনামে চালানো এই আইডি থেকে নিয়মিত আপত্তিকর তথ্য ছড়ানোয় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। বাউফল সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ইত্তেফাকের বাউফল প্রতিনিধি কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার বলেন, পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্তে আইডির পেছনে থাকা ব্যক্তিকে শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাহলে ফেসবুককেন্দ্রিক অপপ্রচার ও নারী হয়রানি অনেকটাই কমে আসবে।
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