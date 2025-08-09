Current Bangladesh Time
Sunday August ১০, ২০২৫ ৬:১৫ AM
Home » বরিশাল » হিজলা » হিজলায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
৯ August ২০২৫ Saturday ৯:৫৫:২৭ PM
হিজলায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

হিজলা ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেমানিয়া ইউনিয়নের চরমেমানিয়া গ্রামে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাৎক্ষনিক স্থানীয়রা যুবককে উদ্ধার করে হিজলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। 

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শনিবার বিকাল ৪ টার সময় ঐ এলাকার লামিয়া ব্রিকফিল্ড ম্যানেজার নোমান ৩৫ বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিটে মারা যায়।

এ ঘটনায় ইটভাটার মালিক আলহাজ্ব ফরিদ উদ্দিন বেপারী জানান মৃত্যু নোমান আমার ইটভাটার ম্যানেজার। দূর্ঘটনার সংবাদ শুনে ভাটায় গিয়ে দেখি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমি এখন হাসপাতালে আছি।

জানাজায় বিদ্যুৎপৃষ্ট নোমান ৩৫ চরমেমানিয়া গ্রামের সিরাজ খান এর ছেলে। হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শেখ আমিনুল ইসলাম জানান এ সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। 

পরিবারের সদস্যরা লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফন সম্পন্ন করতে চায়। তাদের কোনো অভিযোগ না থাকায় বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অনুমতি জন্য পাঠানো হয়েছে।

