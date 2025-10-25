Home » আমতলী » বরগুনা » আমতলীতে বিএনপিতে যোগ দিলেন ইসলামী আন্দোলনের দুই শতাধিক নেতাকর্মী
২৫ October ২০২৫ Saturday ১০:৪৩:৫৬ PM
আমতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:
বরগুনা আমতলীতে ইসলামী আন্দোলনের দুই শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিএনপিতে যোগদান করেছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে উপজেলার নুরজাহান ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লার হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেন তারা।
জানা গেছে, ইসলামী আন্দোলনের আমতলী সদর ইউনিয়ন কমিটির সহসভাপতি মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদারের নেতৃত্বে দুই শতাধিক নেতাকর্মী দলটিতে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন- সদস্য সচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জালাল উদ্দিন ফকির, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব ও সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট গাজী তৌহিদুল ইসলাম।
আরও উপস্থিত ছিলেন- আমতলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) জহিরুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মকবুল আহমেদ খান, পৌর বিএনপি ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. কবির ফকিরসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।
বিএনপিতে সদ্য যোগদান করা মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদার বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া দল বিএনপি আমতলী উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি মো. জালাল আহমেদ ফকিরের নেতৃত্বে উদ্ভুদ্ধ হয়ে বিএনপিতে যোগদান করেছি।
