৩১ দফা কর্মসূচি ও ধানের শীষের প্রচারণায় প্রিন্স

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওহিদুল ইসলাম প্রিন্স।
শনিবার বিকেলে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে বিভিন্ন বাজারে বিএনপির ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন এবং এক পথসভায় বক্তব্য দেন।
পথসভার বক্তব্যে প্রিন্স বলেন, ‘দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার। ধানের শীষের পক্ষে এখন জোয়ার উঠেছে। ৩১ দফা ও ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে মাঠে নেমেছি। ঐক্যবদ্ধভাবে জয়নুল আবেদীনর পক্ষ কাজ করতে হবে।
লিফলেট বিতরণ ও প্রচারণা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপন, সাধারণ সম্পাদক শাহিন হোসেন, রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রাজন সিকদার, ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রুবেল সরকার , হুমায়ূন কবির, জসিম উদ্দিন, হেমায়েত হাওলাদার, মাসুদ রেজা রুবেলসহ দলীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আগামীকাল শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকে ১৫২তম শুভ জন্মবার্ষিকী
দক্ষিণাঞ্চলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে ২৭ অক্টোবর কথা বলবেন তারেক রহমান
বরিশাল নগরীতে বিয়ে বাড়িতে গানবাজনা, ক্ষুব্ধ ইসলামী আন্দোলন নেতার হামলা-ভাঙচুর
২৩ বছর পর দেশে ফিরছেন অভি: বরিশাল-২ আসনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন