বাবুগঞ্জ
২৫ October ২০২৫ Saturday
৩১ দফা কর্মসূচি ও ধানের শীষের প্রচারণায় প্রিন্স

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওহিদুল ইসলাম প্রিন্স।

শনিবার বিকেলে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে বিভিন্ন বাজারে বিএনপির ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন এবং এক পথসভায় বক্তব্য দেন।

পথসভার বক্তব্যে প্রিন্স বলেন, ‘দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার। ধানের শীষের পক্ষে এখন জোয়ার উঠেছে। ৩১ দফা ও ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে মাঠে নেমেছি। ঐক্যবদ্ধভাবে জয়নুল আবেদীনর পক্ষ কাজ করতে হবে।

লিফলেট বিতরণ ও প্রচারণা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপন, সাধারণ সম্পাদক শাহিন হোসেন, রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রাজন সিকদার, ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রুবেল সরকার , হুমায়ূন কবির, জসিম উদ্দিন, হেমায়েত হাওলাদার, মাসুদ রেজা রুবেলসহ দলীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
