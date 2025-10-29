Current Bangladesh Time
Thursday October ৩০, ২০২৫ ১২:১০ AM
Barisal News
Latest News
Home » দুমকি » পটুয়াখালী » পবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ের অপরাধে তিন শিক্ষার্থী বহিষ্কার
২৯ October ২০২৫ Wednesday ৮:৪৬:২০ PM
Print this E-mail this

পবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ের অপরাধে তিন শিক্ষার্থী বহিষ্কার

দুমকি ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

র‍্যাগিং ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) কৃষি অনুষদের তিন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জিয়াউর রহমান হল-১ এ ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে কৃষি অনুষদের প্রথম (২০২৩-২৪) সেমিস্টারের কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির ৪১তম সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গত ৯ অক্টোবরের সভা শেষে মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়।

অফিস আদেশে জানানো হয়, কৃষি অনুষদের ৪র্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ফারহান ইসরাক খান (আইডি নং ২২০১১০২, রেজি নং ১১০৭৪) র‍্যাগিংয়ের পরিকল্পনা, নেতৃত্ব, সহায়তা এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের দায়ে দুই সেমিস্টারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

একই ঘটনায় জড়িত নাফিউল আলম নাহিদ (আইডি নং ২২০৪০৩৩, রেজি নং ১১৪০৮) কে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফারিয়া আক্তার নাতাশা (আইডি নং ২৩১০১১৯, রেজি নং ১২২৮৫) কে ঘটনার মূল উস্কানীদাত্রী হিসেবে মিথ্যা টিজিংয়ের অভিযোগে র‍্যাগিং প্ররোচনা দেয়ার কারণে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

অফিস আদেশে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা বহিষ্কারের মেয়াদকালে কোনোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বা আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবে না।

ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম’র অনুমোদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিন স্বাক্ষরিত এ আদেশ জারি করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান, র‍্যাগিংয়ের মতো নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসন শূন্য সহনশীল নীতি অনুসরণ করছে। শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর
দুই দশকেও হয়নি বরিশাল সিটি করপোরেশনের আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ইচলাদীতে চলন্ত বিআরটিসি বাসে অগ্নিকাণ্ড
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা ৩০ নভেম্বর

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 