দাতা না হয়েও ধামুরা কলেজের দাতা সদস্য

বরিশাল সংবাদদাতা:অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার ধামুরা ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির দাতা সদস্য পদটি দখল করেছেন স্থানীয় আসাদুল হক মামুন নামের এক ব্যক্তি।অনুসন্ধানে জানা যায়, উক্ত মামুনের পিতা মরহুম বজলুল হক মিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা ১৩৯৪ (১৯৮৭ ইং) সালে ধামুরা মৌজার এসএ ৫৫৯ নম্বর খতিয়ানের ৩৯৩৭ ও ৩৯৫১ নম্বর দাগের ছাব্বিশ শতাংশ জমি দশ হাজার টাকা মূল্যে সাফ কাবালা দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় করেছেন।
যদিও তার ওয়ারিশরা আজ পর্যন্ত বিক্রয় কৃত জমিটি রেজিস্ট্রি করে না দেওয়ায় এখনো কাগজে কলমে সেই জায়গা ধামুরা কলেজের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রেখে আসাদুল হক মামুন ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে তাকে গভর্নিং বডির দাতা সদস্য মনোনীত করতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন।
এই ভূঁয়া দাতা সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবরে আবেদন করেছেন কলেজের অন্যতম দাতার সন্তান স্থানীয় কাজী আব্দুল জলিল। কলেজ অধ্যক্ষের কাছে ইতিমধ্যে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন আবুল হোসেন নামের আরেকজন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী।
এ বিষয় জানার জন্য অভিযুক্ত আসাদুল হক মামুনের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। এবিষয় কলেজের অধ্যক্ষ মো : মোশাররফ হোসাইন জানান,” বিষয়টি আমি জেনেছি, তবে আমরা নিজেরা মিটমিমাংসা করার চেষ্টা করছি।”
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
শাপলা কলি নিবে এনসিপি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ভোলায় বিএনপি-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ৫০
ফরচুন সুজ’র কোটি টাকার জুতা আত্মসাৎ, মালিকের ভাইসহ গ্রেপ্তার ৩
বরিশাল বিভাগে ভোটের প্রচারে ভিন্ন কৌশল: এগিয়ে জামায়াত, পিছিয়ে বিএনপি