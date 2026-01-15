Current Bangladesh Time
বাবুগঞ্জে সরকারি জমির মাটি কাটার দায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধি : বরিশালের বাবুগঞ্জে সরকারি জমির মাটি কেটে ঘের করার অপরাধে জুয়েল সরদার (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত জুয়েল সরদার উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের বাদলা গ্রামের মৃত মান্নান সরদারের ছেলে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ হেল মাফি এই অভিযান পরিচালনা করেন।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাদলা এলাকায় একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমির মাটি কেটে অবৈধভাবে ঘের তৈরি করে আসছিল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানে অভিযান চালায় প্রশাসন। অভিযানের সময় মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত এক্সকাভেটর (ভেকু) জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে মূল অভিযুক্ত জুয়েল সরদার উপস্থিত হলে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০’-এর ১৫(১) ধারায় তাকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলেও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ হেল মাফি বলেন, সরকারি সম্পদ রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবৈধভাবে মাটি কাটা ও বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

