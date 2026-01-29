উজিরপুরে চাচা হত্যায় ভাতিজা গ্রেপ্তার

বরিশালের উজিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মারধরে চাচার মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় ভাতিজাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার উজিরপুর মডেল থানা পুলিশ প্রধান আসামি বায়জিদ হাওলাদারকে (২১) গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার বায়জিদ উজিরপুর উপজেলার নয়াবাড়ি এলাকার আব্দুস সত্তার হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ ও মামলার সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আলী আহমেদের সঙ্গে তার ভাইপো বায়জিদ হাওলাদারের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বায়জিদ ও তার মা মুকুল বেগম আলী আহমেদের ওপর হামলা চালান। মারধরে গুরুতর আহত আলী আহমেদকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ওই রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার নিহতের ছেলে সোলায়মান ইসলাম শাওন বাদী হয়ে উজিরপুর মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় বায়জিদ হাওলাদার ও তার মা মুকুল বেগমকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার বাদী শাওন জানান, তার বাবা ঢাকায় সিএনজি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং কয়েক দিন আগে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। জমি নিয়ে বিরোধের জেরেই তার বাবাকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়।
উজিরপুর মডেল থানার পরিদর্শক ফারুক হোসেন বলেন, মামলার পর প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপর আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
