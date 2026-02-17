Current Bangladesh Time
১৭ February ২০২৬ Tuesday
মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ডাক পেয়েছেন জহির উদ্দিন স্বপন

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

বরিশাল–১ আসনের সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন মন্ত্রিসভার সদস্য হচ্ছেন।তিনি শপথ নেওয়ার জন্য ফোন পেয়েছেন।

স্বপন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা। তিনি দলটির মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছিলেন একসময়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-১ আসনের সর্বমোট ১২৯টি ভোট কেন্দ্রের ফলাফলে বরিশাল-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী এম জহির উদ্দিন স্বপন ৯৯ হাজার ৪১৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা মার্কার প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মো. কামরুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৪৫ হাজার ৬০ ভোট।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
