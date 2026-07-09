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Home » কলাপাড়া » পটুয়াখালী » কলাপাড়ায় অবৈধ ট্রলিং বন্ধের দাবিতে ক্ষুদ্র জেলেদের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ ।
৯ July ২০২৬ Thursday ১:৩৩:৪৩ PM
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কলাপাড়ায় অবৈধ ট্রলিং বন্ধের দাবিতে ক্ষুদ্র জেলেদের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ ।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি।।


সামুদ্রিক জীববৈচিত্র রক্ষা এবং ইলিশসহ সামুদ্রিক মাছ রক্ষা ও সংরক্ষনের জন্য অবৈধ ট্রলিং বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলেরা। একই সময়ে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহার অপসারনের দাবি তোলা হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় কলাপাড়া প্রেসক্লাব চত্বরে উপজেলা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতির উদ্যোগে এ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম, উপকূলীয় জেলে সমিতির পক্ষে রাসেল শিসদার ও ফজলু মাঝি প্রমূখ।
পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে অবৈধ ট্রলিং বন্ধের দাবিতে স্মারক লিপি প্রদান করেন জেলে নেতৃবৃন্দ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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