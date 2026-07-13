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১৩ July ২০২৬ Monday ৮:১৪:০০ PM
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প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে মেঘনা নদীতে ট্রলারডুবি

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

বরিশালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে বিএনপির নেতাকর্মীদের বহনকারী একটি ট্রলার মেঘনা নদীতে ডুবে গেছে। ট্রলার ডুবে গেলেও বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সোমবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে হিজলা উপজেলার বড়জালিয়া ইউনিয়নের মেঘনা নদীর বাউশিয়া অংশে এ ঘটনা ঘটে।

হিজলা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খোকন দপ্তরি বলেন, বরিশাল নগরীতে বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৃক্ষরোপণ ও বিএনপির সাংগঠনিক সভায় অংশ নিতে বিএনপি নেতাকর্মীরা লঞ্চযোগে বরিশালে রওয়ানা হয়।

পথিমধ্যে লঞ্চটি মেঘনা নদীর চরে আটকে যায়। এজন্য নেতাকর্মীরা ট্রলার এবং বোর্ড যোগে চরে আটকে যাওয়া লঞ্চ থেকে ফিরছিলেন। এ সময় প্রায় ৩০ নেতাকর্মী নিয়ে একটি ট্রলার নদীর কিনারায় এসে ডুবে যায়।

তিনি আরও বলেন, ট্রলার ডুবে গেলেও বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। নেতাকর্মীদের কেউ আহত, নিহত বা নিখোঁজ হয়নি। তাদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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