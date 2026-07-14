বরিশালে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদকারীদের জন্য হচ্ছে ৬ তলাবিশিষ্ট ভবন
নগর প্রতিনিধি:
বরিশালে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেকারীদের অর্থাৎ ডোমদের আবাসন সংকট নিরসনে উদ্যোগ নিয়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (বিসিসি)। শহরের মড়কখোলার পুলসংলগ্ন ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে ইতিমধ্যে সকল প্রকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘদিনের আবেদনের বিসিসি প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন এমন উদ্যোগ নেন। এবং তিনি মানবিক এই প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অনুমোদনের অপেক্ষা রেখেছিলেন।
বিসিসি সূত্র জানায়, শহরের মড়কখোলা পুলের কাছাকাছি স্থানে ভবনটি নির্মাণসংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া কিছুদিন পূর্বে শেষ হয়। শুধু বাকি ছিল সরকার প্রধানের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের বিষয়টি।
সূত্র জানিয়েছে, সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারি সফরে বরিশালে আসলে একান্তে আলোচনার এক ফাঁকে বিসিসি প্রশাসক শিরিক বিভিন্ন সম্ভব্য প্রকল্পগুলো উপস্থাপন করেন। তখন বরিশালে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেকারীদের অর্থাৎ ডোমদের আবাসন সংকটের বিষয়টি অবহিত করা হলে তারেক রহমান একটি ভবন করে দেওয়ার অনুমোদন করেন।
প্রধানমন্ত্রীর এমন সিদ্ধান্তে বরিশালে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেকারীদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে। অনেকে এ ইস্যুতে তারেক রহমান এবং শিরিনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।
বিসিসি প্রশাসকের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারি মুসফিকুল হাসান মাসুম বরিশালটাইমসকে জানান, প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। বিসিসি প্রশাসক শিরিন গতকাল সোমবার বরিশাল শিল্পকলায় সাংগঠনিক সভায় বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি এতে সায় দেন। ফলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকল না। খুব শিগগিরই ভবনটি নির্মাণকাজে উদ্যোগ নেবে সিটি কর্পোরেশন।
অবশ্য প্রশাসক শিরিনও এই তথ্য নিশ্চিত করেন। এবং তিনি বরিশালটাইমসকে বলেন, বরিশালে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেকারীদের আবাসন সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অনুমোদন পাওয়া গেছে, খুব শিগগিরই প্রকল্পটি বাস্তবে রূপ দিতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
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