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১৬ July ২০২৬ Thursday ২:৫৫:০৬ PM
মঠবাড়িয়ায় বিএনপি নেতা গাজী ওয়াহিদুজ্জামান জাকিরের উদ্যোগে ২০ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি :
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঘোষিত পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ২০ হাজার ফলদ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকালে উপজেলার তুষখালী ইউনিয়নে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পিরোজপুর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য গাজী ওয়াহিদুজ্জামান জাকির।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব আবু বকর সিদ্দিক বাদল, তুষখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরিদ হাওলাদার, ইকবাল হোসেন প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তুষখালী ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ সোহেল হাওলাদার৷
গাজী ওয়াহিদুজ্জামান জাকির বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে মঠবাড়িয়া উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ২০ হাজার ফলদ (আমড়া, পেয়ারা, জাম, তাল) বৃক্ষ রোপণ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, শুধু গাছ লাগালেই হবে না, সেগুলোর পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে।
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