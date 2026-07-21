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২১ July ২০২৬ Tuesday ১:৫৮:৪৬ PM
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ঝালকাঠিতে সড়কে হাঁটুপানি, কচুগাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ স্থানীয়দের

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ঝালকাঠি শহরের কবিরাজ বাড়ি এলাকার খামার বাড়ি থেকে মুরসালিনের দোকান হয়ে বড়বাড়ি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কে সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটুপানি জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সড়কে কচুগাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সোমবার বিকেলে প্রায় আধা ঘণ্টা সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এ সময় দ্রুত সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান স্থানীয়রা।

বাসিন্দারা বলেন, সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ হাজারো মানুষ চলাচল করেন। কিন্তু ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটুপানি জমে যায়। এতে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আশপাশের বসতবাড়িতেও পানি ঢুকে পড়ে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন স্থানীয় বাসিন্দা সাফায়াত হোসেন, শফিকুল ইসলাম সুজন, রুমা আক্তার, হারুন অর রশীদ, রিয়াজ হাওলাদার ও ইউনুস হাওলাদার।

তারা বলেন, সর্বশেষ ২০১২ সালে সড়কটি সংস্কার করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১৪ বছরেও আর কোনো সংস্কার হয়নি। বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ঝালকাঠি পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী টি এম রেজাউল হক রিজভী বলেন, ‘ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সড়ক সংস্কার প্রকল্পের টেন্ডার হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ এসআইবিএলে জমা থাকলেও অর্থছাড় না হওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করতে পারেনি। ঠিকাদারকে দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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