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২১ July ২০২৬ Tuesday ৭:২৪:১২ PM
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আগৈলঝাড়ায় পুলিশের ওপর হামলার মামলায় ৪ আসামির রিমান্ড মঞ্জুর

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধাদানের মামলায় গ্রেপ্তার ২৯ আসামির মধ্যে ৪ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

গতকাল সোমবার পুলিশের রিমান্ড আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। ৪ আসামি হলেন ইদ্রিস ফকির, শফিকুল ফকির, সিদ্দিক ফকির ও কাঞ্চন ফকির। 

আগৈলঝাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, পুলিশের ওপর হামলার মামলায় ৪ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে রিমান্ডের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

মাসুদুর রহমান আরও বলেন, এর আগে সোমবার দুপুরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আসামিদের আগৈলঝাড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। 

উল্লেখ্য, আগৈলঝাড়ায় গ্রেপ্তার এক আসামির মৃত্যুর গুজবকে কেন্দ্র করে থানায় হামলা, ভাঙচুর ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ১০ জুলাই ৪৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৩০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ। মামলায় এজাহারভুক্ত ২৯ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। 

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ খান জানান, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশের সংগ্রহ করা সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিওচিত্র এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে হামলায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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