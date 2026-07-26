আগৈলঝাড়ায় সড়কের পাশের গাছ বিক্রি, বন্ধ করলেন ইউএনও
আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সড়কের পাশে থাকা গাছ অবৈধভাবে বিক্রির পর কেটে নিচ্ছিলেন ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়েছেন। আজ রোববার সকালে গাছ কাটা বন্ধ করে দেন তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে উপজেলার উত্তর শিহিপাশা গ্রামের জলিল বয়াতী গৈলা ইউনিয়নের গুপ্তেরহাট-কুমারভাঙ্গা সড়কের পাশে থাকা তিনটি গাছ স্থানীয় ব্যবসায়ী সোহরাব সিকদারের কাছে ২২ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। ইতিমধ্যে কিনে নেওয়া দুটি চাম্বল গাছ কেটেও ফেলেন তিনি। বাকি একটি রেইন ট্রি গাছ কাটার কাজ চলমান ছিলো। স্থানীয়রা বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) জানান।
গাছ বিক্রেতা জলিল বয়াতীর দাবি—জায়গা সরকারি হলেও গাছগুলো তাঁদের লাগানো। এ ব্যাপারে তাঁরা বন বিভাগের সঙ্গে কথাও বলেছেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিরুপম মজুমদার বলেন, ‘সরকারি জায়গার গাছ কাটার কোনো নিয়ম নেই। আমি খবর পেয়ে গাছ কাটা বন্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি।’
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