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২৯ July ২০২৬ Wednesday ৭:১৫:১৫ PM
সাবেক এমপি গোলাম সরোয়ার হিরুর দাফন সম্পন্ন, শেষ বিদায়ে হাজারো মানুষের ঢল
পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি:
বরগুনা-২ (পাথরঘাটা-বামনা-বেতাগী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম সরোয়ার হিরুকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের নিজ বাড়ি সংলগ্ন কালমেঘা মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে তৃতীয় ও শেষ জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।
এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগ এলাকার একটি মসজিদে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সকাল ১০টায় পাথরঘাটা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরহুমের মরদেহ নিজ এলাকায় পৌঁছালে কালমেঘা মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
শেষ জানাজায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, আলেম-ওলামা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। দলমত নির্বিশেষে হাজারো মানুষ জানাজায় উপস্থিত হয়ে সাবেক এই সংসদ সদস্যকে শেষ বিদায় জানান এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন।
গোলাম সরোয়ার হিরু সোমবার দিবাগত রাতে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
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