ভোলায় স্কুল থেকে ফিরছিল ছাত্রী, তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

ভোলায় স্কুল থেকে ফিরছিল ছাত্রী, তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ
বোরহানউদ্দিন ((ভোলা) প্রতিনিধি:
পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে ভোলার বোরহানউদ্দিনে তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেলে গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার কিশোরদের একজনের বয়স ১৬, অন্য দুজনের বয়স ১৭। তারা সবাই উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৬ জুলাই দুপুরে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিল পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রী। তাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয় একটি বাগানে নিয়ে যায় কিছু কিশোর-তরুণ।তারা পর্যায়ক্রমে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। কয়েকজন সেই দৃশ্যের ভিডিও ধারণ করে। গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ষণের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে এলাকাজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়। মেয়েটির ভাই রাতেই চারজনের নাম উল্লেখ করে বোরহানউদ্দিন থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।
পুলিশ রাতেই তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করে বলে জানান বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান।
তিনি বলেন, মামলাটির তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ভুক্তভোগী শিশুটিকে চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার তিনজনকেই গতকাল বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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