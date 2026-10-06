ভোলায় পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শিশু নিহত, বাবা আহত
ভোলা প্রতিনিধি:
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মিত্তাফুল রাফা (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা মো. সোহেল গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের বাড়ি জেলার লালমোহন পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার বৌদ্ধের পুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে সোহেল তাঁর শিশু সন্তান রাফাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে উপজেলার চরটিটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। পথে বৌদ্ধের পুল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এতে বাবা ও ছেলে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু রাফার মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত সোহেলকে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিহত মিত্তাফুল রাফার মা মুন্নী আক্তার বোরহানউদ্দিন উপজেলার চরটিটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশ্রাব আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে।
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