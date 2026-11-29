ভোলার তজুমদ্দিনে পল্লী বিদ্যুতের সাবস্টেশনে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। তবে এক বিদ্যুৎকর্মীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরে স্থানীয়রা ধাওয়া দিলেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
রোববার (২৯ নভেম্বর) ভোরে উপজেলার শম্ভুপুর ইউনিয়নের গোলকপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ড বেপারি কান্দি এলাকায় নির্মিত পল্লী বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে একদল দুর্বৃত্ত সাবস্টেশনের বাউন্ডারি ওয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় তারা পেট্রোল ব্যবহার করে সাবস্টেশনে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রতিদিনের মতো সকালে পাখিদের খাবার দিতে সেখানে যান পল্লী বিদ্যুতের এক লাইনম্যান। তার উপস্থিতি টের পেয়ে দুর্বৃত্তরা দ্রুত বাউন্ডারি ওয়াল টপকে পালিয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাদের ধাওয়া করেন।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সহকারী পুলিশ সুপার ও তজুমদ্দিন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান। তারা সাবস্টেশনের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন এবং ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন।
এ বিষয়ে তজুমদ্দিন পল্লী বিদ্যুতের এজিএম অসীম সরকার বলেন, সাবস্টেশনে আগুন দেওয়ার চেষ্টার বিষয়টি প্রশাসন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
তজুমদ্দিন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে এ ঘটনায় এজাহারভুক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তজুমদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. বনি আমিন বলেন, বিদ্যুতের সাবস্টেশনে আগুন দেওয়ার চেষ্টার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। সরকারি জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। এ জন্য প্রত্যেক নৈশপ্রহরীকে রাতে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুর্বৃত্তদের প্রতিহত করতে উপজেলার সর্বস্তরের নাগরিকদের সহযোগিতাও এ সময় কামনা করেন তিনি।
স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা জোরদারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।
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