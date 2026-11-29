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২৯ November ২০২৬ Sunday ৭:০৩:৪৯ PM
বরগুনায় ছেলে ছাত্রলীগ করায় হলফনামায় সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা বাবার
বরগুনা প্রতিনিধি:
ছেলের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও বেপরোয়া চলাফেরাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে হলফনামার মাধ্যমে তার সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন বাবা। বরগুনার আমতলী উপজেলার মো. ইদ্রিস মৃধা তার মেজো ছেলে রাহাত মৃধার সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়ে এফিডেভিট করেছেন।
গত ২৫ নভেম্বর আমতলীর রফিকুল ইসলাম নামের একজন নোটারি পাবলিকের কার্যালয়ে সম্পাদিত হলফনামায় এ ঘোষণা দেন তিনি।
রাহাত মৃধা আমতলী উপজেলা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
হলফনামায় বাবা ইদ্রিস মৃধা উল্লেখ করেন, রাহাত মৃধা তার মেজো ছেলে। জন্মের পর থেকে তাকে লালন পালন ও প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। তবে ছেলে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় তিনি আপত্তি জানান এবং এ পথ থেকে সরে আসার পরামর্শ দেন। কিন্তু ছেলে তার কথা না শুনে নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা করছেন। এতে পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।
হলফনামায় তিনি আরও উল্লেখ করেন, ছেলেকে বিভিন্ন সময়ে ভালোভাবে চলাফেরা ও সামাজিক নিয়মনীতি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। বরং এসব বিষয়ে কথা বললে বাবার ওপর ক্ষুব্ধ হন। এমন পরিস্থিতিতে নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে ছেলের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতেও রাহাত মৃধা বাবা-ছেলের সম্পর্কের সূত্র ধরে কোনো দাবি উত্থাপন করলে তা তিনি গ্রহণ করবেন না।
বাবা ইদ্রিস মৃধা বলেন, আমার অবাধ্য হওয়ায় তাকে আইনিভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তার সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই।
ছেলে রাহাত মৃধা বলেন, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ আমার প্রাণ। আমাকে ত্যাজ্য করলেও আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে থেকে জীবন কাটাতে চাই। আমাকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও কোনো সমস্যা নেই।
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