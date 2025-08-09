Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে খেলাফত মজলিশের প্রার্থী ঘোষণা
৯ August ২০২৫ Saturday ৮:৩৩:২৪ PM
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে খেলাফত মজলিশের প্রার্থী ঘোষণা

নগর প্রতিনিধি:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উপলক্ষে বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার ২১টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে খেলাফত মজলিশ। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে বরিশাল প্রেসক্লাবে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানিয়েছে দলটির যুগ্ম মহাসচিব মুহাম্মদ মুনতাসির আলী। এ সময় তিনি বিভাগটির ২১টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। 

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে লেভেল প্লেইং ফিল্ড বজায় রাখাসহ প্রশাসনিক সব কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখারও দাবি জানিয়ে বলেন, দেশের সব বিভাগেই প্রার্থী ঘোষণার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বরিশাল বিভাগের প্রার্থী ঘোষণা হলো। ইসলামি জোট হলে জোটভুক্ত দলের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কোন আসনে কোন দলের প্রার্থী থাকবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জোট না হলে এই তালিকাই বলা চলে চূড়ান্ত। 

বিভাগের ২১টি আসনের যারা প্রার্থী হচ্ছেন তারা হলেন- বরিশাল-১ অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান শাহীন, বরিশাল-২ মো. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, বরিশাল-৩ অধ্যাপক রুহুল আমিন কামাল, বরিশাল-৪, বরিশাল-৫ অধ্যাপক এ. কে. এম. মাহবুব আলম, বরিশাল-৬ অধ্যাপক মো. মোশাররেফ হোসেন খান, বরগুনা-১ অ্যাডভোকেট মো. জাহাঙ্গির হোসাইন, বরগুনা-২ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ মুয়াজ্জেম হোসাইন, পটুয়াখালী-১ অধ্যাপক মাওলানা মো. সাইদুর রহমান, পটুয়াখালী-২ মাওলানা মো. আইয়ুব বিন মুসা, পটুয়াখালী-৩ অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন, পটুয়াখালী-৪ ডা. জহির আহম্মেদ, ঝালকাঠী-১ মাওলানা মইনুল ইসলাম, ঝালকাঠী-২ ডা. মো. ছিদ্দিকুর রহমান, ভোলা-১ অধ্যক্ষ মাওলানা সালেহ উদ্দীন, ভোলা-২ মাওলানা শামসুল আলম, ভোলা-৩ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, ভোলা-৪ ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহফুজুর রহমান, পিরোজপুর-১ হাফেজ মো. নূরুল হক, পিরোজপুর-২ মাওলানা আবদুল গফ্ফার পিরোজপুর-৩ অধ্যাপক মোতালেব হোসেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
