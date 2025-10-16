Current Bangladesh Time
Thursday October ১৬, ২০২৫
Home » নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) » পিরোজপুর » নেছারাবাদে সাবেক কাউন্সিলরের প্রতিষ্ঠান থেকে চোরাই ২১৫ ড্রাম বিটুমিন উদ্ধার
১৬ October ২০২৫ Thursday ৬:৩২:৫০ PM
নেছারাবাদে সাবেক কাউন্সিলরের প্রতিষ্ঠান থেকে চোরাই ২১৫ ড্রাম বিটুমিন উদ্ধার

নেছারাবাদ ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের নেছারাবাদে ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার মো. আব্দুল ওহাব মিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ২১৫ ড্রাম চোরাই বিটুমিন উদ্ধার করেছে বাগেরহাট জেলার চিতলমারি থানা পুলিশ।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ঘনমান ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মো. কবির হোসেনের বাড়ির পাশে রাখা বিটুমিনগুলো জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত বিটুমিনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল ওহাব মিয়া দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিটুমিন, পাথর ও বালুর ব্যবসা করে আসছেন। তিনি স্বরূপকাঠি পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর।

চিতলমারি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোছা. রোকেয়া খানম বলেন, চোরাই বিটুমিন নেছারাবাদের ওহাব মিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মামলা হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

নেছারাবাদ থানার ওসি বনি আমিন জানান, বাগেরহাট থেকে পুলিশ এসে চোরাই মাল উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। যেহেতু চুরি ঘটেছে বাগেরহাট এলাকায়, তাই মামলাও হবে সেখানে।

চিতলমারি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বাগেরহাট সদর ও চিতলমারি এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বিটুমিন চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগের ভিত্তিতে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়।

ওসি রোকেয়া খানম বলেন, ১৪ অক্টোবর রাতে টহলরত পুলিশ সন্দেহভাজন একটি ট্রাক থামায়। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে ট্রাকে থাকা ব্যক্তিরা জানায়, বিটুমিনের মালিক নেছারাবাদের আব্দুল ওহাব মিয়া। পরে তারা স্বীকার করে যে, বিটুমিনটি চুরির মাল। সেই সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে নেছারাবাদ থেকে ২১৫ ড্রাম চোরাই বিটুমিন উদ্ধার করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
