Home » বরিশাল » বাকেরগঞ্জ » বাকেরগঞ্জে ছাত্রদল নেতা রুবেলের ইন্ধনে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার উপর হামলা ঘটনায় মামলা!
১৬ October ২০২৫ Thursday ১০:৪৮:৪৭ PM
বাকেরগঞ্জে ছাত্রদল নেতা রুবেলের ইন্ধনে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার উপর হামলা ঘটনায় মামলা!
বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের বাকেরগঞ্জে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার দ্বন্দ্বের জেরে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনার সূত্রে জানা যায়, উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের বোয়ালিয়া এলাকায় গতকাল, ১৫ অক্টোবর( বুধবার) রাত ৯:৩০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। হামলার পেছনে বোয়ালিয়া গ্রামের স্থানীয় বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রুবেলের ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ও তার পরিবার।
আহত রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের সাবেক স্বেচ্ছাসেব দলের আহ্বায়ক তুহিন আকন জানান, সাম্প্রতিক দলীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধের জের ধরে ছাত্রদল নেতা রুবেল তার আপন ছোট ভাই রনি খান ও রুবেলের অনুসারীদের দিয়ে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। রাতে বোয়ালিয়া বাজারে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল গতিরোধ করে হামলাকারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিতে তার উপর চড়াও হয়ে মাথা ও হাতে আঘাত করে। স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।
আহত তুহিন আকন আরো জানান, গত বছর ৫ আগস্টের পর থেকে রুবেল ও তার ভাই রনি এলাকায় একক আধিপত্য বিস্তার করার জন্য একাধিক ব্যক্তির উপর হামলা চালিয়েছে। রনি এলাকায় তার ভাই ছাত্রদল নেতা রুবেলের ক্ষমতার অপব্যবহার করে বোয়ালিয়া এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এলাকায় মাদক ব্যবসা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছে রনি খান। তাদের ভয়ে এলাকা সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা রুবেল ও তার ভাই রনির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাদের পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই হামলার ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। দলীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে এমন ঘটনাকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন উপজেলার সিনিয়র বিএনপি নেতারা।
আহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার পিতা দেলোয়ার হোসেন জানান, আমার ছেলেকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই হামলা চালিয়েছে রনি ও তার বড় ভাই বরিশাল জেলা ছাত্রদল নেতা রুবেলের অনুসারীরা। এই ঘটনায় আজকে আমি বাকেরগঞ্জ থানায় ৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছি। তিনি আসামিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়।
বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আবুল কালাম আজাদ জানান, বোয়ালিয়া স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার উপর হামলা ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বোর্ডে মেয়েরা এগিয়ে, ১২ কলেজ পাস শূন্য
এইচএসসি: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬২.৫৭%, জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে
বরিশাল বোর্ডে যে ১২ কলেজের সবাই অকৃতকার্য
সমমনা দলগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার গুঞ্জন: দলীয় প্রার্থী চায় বরিশালের তিন এলাকার বিএনপি