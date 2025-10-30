Current Bangladesh Time
৩০ October ২০২৫ Thursday ১০:৪৫:৫১ PM
কলেজ’র সার্বিক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের মতবিনিময়

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি:

বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আ.ন.ম আব্দুল হালিম বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছেন।
৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে কলেজের সার্বিক বিষয় নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মত বিনিময় সভায় অধ্যক্ষ বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন অগ্রগতি ও সাফল্য সাংবাদিকদের মাঝে তুলে ধরেন। তিনি বলেন আমি যোগদান করেছি দুই বছর। যোগদানের পরে কলেজের গভার্নিং বডির সদস্য সকল শিক্ষক কর্মচারী অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি।
এছাড়াও কলেজের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ইন হাউস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মান উন্নয়ন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মনিটরিং করার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে মনিটরিং কমিটি গঠন, চিপকো কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা গ্রহন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের আলাদা আলাদা নামাজের ঘরের ব্যবস্থা করা, ছাত্রীদের জন্য সু স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উন্নত সেনিটেশন এর ব্যবস্থা সহ বেশ কিছু দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিয়েছি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ শাহে আলম, অধ্যাপক মোঃ গোলাম হোসেন, অধ্যাপক এজাজ আহমেদ, টিচার্স কাউন্সিল সাধারণ সম্পাদক শাহ ই আলম জহির ,কৃষি শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নুরুল ইসলাম, শেখ সিনিয়র প্রভাষক মোঃ জাকির হোসেন, কাজী আমিনুল ইসলাম ‌।
সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল রহিম, বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফ হোসেন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক মোঃ আল আমিন, তালাশ পত্রিকা বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রতিদিন মোঃ মনিরুজ্জামান সৌরভ, সাংবাদিক মোঃ আবুল বাশার।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
