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১৫ September ২০২৬ Tuesday ১১:০১:২৫ PM
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ভোলায় টাকা-স্বর্ণালংকার নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে উধাও দুই সন্তানের জননী

বোরহানউদ্দিন (ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার বোরহানউদ্দিনে দুই কন্যা সন্তানকে রেখে প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রী চলে গেছেন বলে অভিযোগ করেছেন দুবাই প্রবাসী রিয়াজ উদ্দিন। একই সঙ্গে তার জমানো ১৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ও তিন ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও করেন তিনি।

এছাড়া বিষয়টি নিয়ে কথা বললে তার দুই কন্যা সন্তানকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সম্প্রতি নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এমন অভিযোগ তুলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ওই প্রবাসী। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয়ভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগকারী রিয়াজ বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বোদ্ধের পোল বাজারসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন।

রিয়াজের দাবি, পরিবারের ভবিষ্যৎ এবং দুই কন্যাসন্তানের কথা বিবেচনা করে তিনি বিদেশে পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ নিয়মিত দেশে পাঠাতেন। সংসারের খরচ মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয়ও করতেন।

তার অভিযোগ, ওই সঞ্চয়ের ১৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা এবং ৩ ভরি স্বর্ণালংকার তার স্ত্রী দিলরুবা বেগম নিয়ে অন্য এক যুবকের সঙ্গে চলে গেছেন।

রিয়াজ আরও দাবি করেন, স্ত্রী দুই সন্তানকে রেখে চলে যাওয়ার পর তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে এবং তার দুই কন্যাসন্তানকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

ফেসবুকের ওই ভিডিও বার্তায় রিয়াজ প্রশাসনের কাছে তার দুই কন্যাসন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

তবে এ অভিযোগের বিষয়ে দিলরুবা বেগম ও অভিযুক্ত যুবকের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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