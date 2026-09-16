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১৬ September ২০২৬ Wednesday ৭:৫৬:৪৪ PM
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শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে উজিরপুরে সিআরএসএসের উদ্যোগে মতবিনিময়

উজিরপুর প্রতিনিধি:


প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়ের সেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে বরিশালের উজিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারফেইস মিটিং। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সরকারি কর্মকর্তা ও কমিউনিটি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। পাশাপাশি চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানে যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে সেন্টার ফর রুরাল সার্ভিস সোসাইটি (সিআরএসএস) আয়োজিত এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলার ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা অংশ নেন।

সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যমান সমস্যা এবং সরকারি সেবার বাস্তব চিত্র নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সরাসরি মতবিনিময় হয়। আলোচনায় বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আয়োজকেরা জানান, CVA (Citizen Voice and Action) পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারি সেবার বাস্তব চিত্র কমিউনিটির সামনে তুলে ধরে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের যৌথ অংশগ্রহণে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক সৈয়দ আশরাফুল ও উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসরিন আক্তার। প্রধান আলোচক ছিলেন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিলভিয়া ডেইজি।

এ ছাড়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটি প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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