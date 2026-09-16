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১৬ September ২০২৬ Wednesday ৮:৪৪:৪৪ PM
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রাঙ্গাবালী ভূমি উপ সহকারী কর্মকর্তা সোবহান সাময়িক বরখাস্ত

রাঙ্গাবালী ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

রাঙ্গাবালীঃ পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলা ভূমি অফিসে নামজারির জন্য সরকারি ফির বাইরে ঘুষ দাবির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা সোবাহানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন।

রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিধি অনুযায়ী ওই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং লিখিত জবাবও নেওয়া হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক হলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। আর জবাব সন্তোষজনক না হলে বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম নেওয়া হবে।

এর আগে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নামজারির জন্য সরকারি ফির বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দাবির অভিযোগ করেন মহিউদ্দিন খন্দকার। তার দাবি, ছয়টি দলিলের নামজারির জন্য গেলে প্রথমে তার কাছে ৭০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। পরে দর-কষাকষির মাধ্যমে চারটি নামজারির জন্য ২০ হাজার টাকায় সমঝোতা হয়।

অভিযোগকারী জানান, সমঝোতা অনুযায়ী তিনি প্রথমে ১০ হাজার টাকা দেন। বাকি ১০ হাজার টাকা কাজ শেষ হলে দেওয়ার কথা ছিল। তবে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরও চারটি নামজারির মধ্যে মাত্র একটি সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অভিযোগের পক্ষে থাকা ভিডিওতে টাকা লেনদেন ও টাকা গোনার দৃশ্য দেখা যায় বলে জানা গেছে। সরকারি হিসাবে একটি নামজারির নির্ধারিত ফি ১ হাজার ১৭০ টাকা।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা সোবাহান দাবি করেছিলেন, মহিউদ্দিন খন্দকার তার কাছে আসেননি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রও তার কাছে জমা দেওয়া হয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনিক ও বিভাগীয় প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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