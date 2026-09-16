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১৬ September ২০২৬ Wednesday ৭:৩৬:৫৬ PM
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বাউফলে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ, সংবাদ সম্মেলনে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:


পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নওমালা আব্দুর রশিদ খান ডিগ্রি কলেজে বর্তমান অধ্যক্ষ আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে ২০ জন শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ তুলেছেন পরিচালনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় অভিভাবকেরা। অভিযোগ করা হয়েছে যে, সাবেক অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদের স্বাক্ষর জাল করে এবং রেজুলেশন বহি গায়েব করে এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার দুপুর ১২ টার সময় কলেজের একটি কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. নাসির উদ্দিনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা অভিযোগ করেছেন যে, ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি এমপিওভুক্ত হওয়ার পরে ২০১৫ সাল পর্যন্ত করোনাকালীন সময়ে ২৯ জন শিক্ষক নিয়মিত ভাতা পেয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষ তাদের বাদ দিয়ে নতুন মহিলাদের এমপিওভুক্ত করছেন।
আবদুল মালেক ২০১৮ সালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে পরে দলীয়ভাবে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পান। দির্ঘদিন পলাতক থাকার পরও তিনি স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের ম্যানেজ করে আবার চাকরিতে ফিরে আসেন।
সংবাদ সম্মেলনে কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. ইউনুচ মৃধা বলেন, “২০১৫ সালের করোনাকালীন ভাতা পাওয়া ২৯ জন শিক্ষকই শিক্ষকের পদে বৈধ। তবে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা করোনাকালীন সময়ে কলেজে আসেননি।”
এছাড়াও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, অধ্যক্ষ কলেজের গভর্নিং বোর্ডের গঠনেও স্বেচ্ছাচারিতা করছেন। স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের কথায় লক্ষ্য না রেখে তিনি নিজে থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।
অধ্যক্ষ আবদুল মালেক অভিযোগগুলো অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে, সাবেক অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্যারের দেওয়া শিক্ষকদের নিয়োগ আইনসম্মত। তিনি বলেন, “সাবেক অধ্যক্ষের স্বাক্ষর জাল করে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়।” তিনি আরও দাবি করেছেন যে, রেজুলেশন বই হারিয়ে যাওয়ার কারণে নতুন বই ক্রয় করা হয়েছে।
এমপিওভুক্তির তালিকার মধ্যে ২০ জনের নাম অভিযোগযুক্ত রয়েছে বলে সাবেক অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ সাক্ষরিত এক নথিতে উল্লেখ করলেও, বর্তমান অধ্যক্ষ এসব অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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