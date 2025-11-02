পটুয়াখালীতে টিউবওয়েলের পাইপ থেকে বের হচ্ছে গ্যাস, ৬ মাস ধরে চলছে রান্নাবান্না

পটুয়াখালীতে টিউবওয়েলের পাইপ থেকে বের হচ্ছে গ্যাস, ৬ মাস ধরে চলছে রান্নাবান্না
নিজস্ব প্রতিনিধি:
পটুয়াখালী সদর উপজেলার বড়বিঘাই ইউনিয়নের তিতকাটা গ্রামে টিউবওয়েল বসানোর পাইপ থেকে বের হচ্ছে গ্যাস। গত ছয় মাস ধরে গ্যাস বের হচ্ছে। ওই গ্যাসে রান্নাবান্না চলছে পরিবারের।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মিজানুর রহমানের বাড়ির পাশে বসানো টিউবওয়েলের পাইপ থেকে অনবরত উঠছে গ্যাসের বুদবুদ। আশপাশের লোকজন কৌতূহলবশত প্রতিদিনই সেখানে ভিড় করছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান কয়েক মাস আগে বাড়িতে গভীর নলকূপ বসানোর সময় পাইপ বসাতেই মাটির নিচ থেকে গ্যাসের প্রবাহ শুরু হয়। শুরুতে বিষয়টি গুরুত্ব না দিলেও পরে দেখা যায়, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও গ্যাস ওঠা থামছে না। এরপর ওই গ্যাস পাইপলাইনে এনে রান্নায় ব্যবহার শুরু করেন তারা।
ইউপি সদস্যের স্ত্রী ফরিদা বেগম বলেন, ‘এখান থেকে মাঝে মাঝে পানি গরম ও ভাত রান্না করি। আসলে এটা কীভাবে হচ্ছে বা এটি সত্যিকারের গ্যাস কি না আমরা বুঝি না। ভয়ও পাই যদি এটা বিপজ্জনক হয়!’
প্রতিবেশী মনির মিয়া বলেন, ‘আমরা নিজের চোখে আগুন জ্বলতে দেখেছি। ইউপি সদস্য মাঝে মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেখান। যদি এটা সত্যিই গ্যাসের লাইন হয়, তাহলে বিষয়টি পরীক্ষা করা জরুরি।’
ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রায় ছয় মাস আগে টিউবওয়েল বসানোর সময় পানি ওঠেনি, বরং বুদবুদ শব্দ শুনেছিলাম। পরে দেখি গ্যাস বের হচ্ছে। তখন থেকে রান্নাসহ কিছু কাজে এটি ব্যবহার করছি।’
বড়বিঘাই ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঠু মৃর্ধা বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ভিডিও করেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকেও বিষয়টি জানিয়েছি। আসলে এখানে কী পরিমাণ গ্যাস আছে, তা পরীক্ষা করা দরকার।’
এ বিষয়ে পটুয়াখালী সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইফফাত আরা জামান উর্মি বলেন, ‘বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’
