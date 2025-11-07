এক মঞ্চে বরিশাল জেলা-মহানগর বিএনপি, তৃণমূলে উচ্ছ্বাস
নগর প্রতিনিধি:
বরিশাল বিএনপিতে বিরোধ ছিল দীর্ঘদিনের। স্থানীয় রাজনৈতিক বিরোধে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে বিএনপি। বিরোধ এতটাই ছিল যে, একে অপরের মুখ দেখাদেখিও ছিল না। বিশেষ জেলা মহানগর বিএনপি একঘেয়ামী রাজনৈতিক পুনর্বাসনে পাঠায় এ অঞ্চলের শীর্ষ নেতা মজিবর রহমান সরোয়ারকে।
তবে হঠাৎ বদলে গেছে সেই চিত্র। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে খণ্ডবিখণ্ড বিএনপি এখন এক মঞ্চে। শুধু তাই নয়, গ্রুপিং রাজনীতিতে কোণঠাসা সেই সরোয়ারের নেতৃত্বেই জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে বরিশাল মহানগর ও জেলা বিএনপি। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অধিক সময় পরে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত দলীয় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির আসনে বসেন মজিবর রহমান সরোয়ার।
দীর্ঘ বছর পর বরিশাল বিএনপির ঐক্য তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মনে প্রাণসঞ্চার করেছে। আর তাই সব অংশের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা রূপ নেয় জনসভায়। এই ঐক্য আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ধানের শীষের বিজয়ে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন দলটির নেতাকর্মীরা।
এর আগে, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে বরিশাল নগরীর সদর রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বরিশাল মহানগর ও জেলা বিএনপি। এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি করা হয় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও বরিশাল সদর আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার।
মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুকের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির বরিশাল বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহীন, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য এবায়দুল হক চান, আবু নাসের মো. রহমাতুল্লাহ, মহানগর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আলী হায়দার বাবুল প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল সদর আসনে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সব নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন। যে কোনো মূল্যে বরিশাল বিএনপির ঘাঁটি সেটা আবারও প্রমাণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মহানগর, জেলা এবং সদর উপজেলা বিএনপির নেতারা।
বক্তারা আরও বলেন, বরিশাল থেকে বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকলেও দলের নির্দেশে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তার পক্ষেই কাজ করবেন তারা। দলের মধ্যে কারও কোনো বিভেদ নেই। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বরিশাল সদর আসনের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার বলেন, দেশের মানুষ ১৬ বছর ভোট দিতে পারেনি। মানুষ মুখিয়ে আছে ভোট দেওয়ার জন্য। বিএনপিকে ক্ষমতায় নেওয়ার জন্য সবাইকে ধানের শীষে ভোট দিতে হবে। এখন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কিছু লোক ষড়যন্ত্র করছে তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দিতে হবে।
এর আগে, গত ৬ নভেম্বর বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও দলের মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বরিশাল জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতারা। ওই সভায় আসন্ন নির্বাচনে মজিবর রহমান সরোয়ারকে বিজয়ী করতে জেলা ও মহানগর বিএনপি নেতাকর্মীরা এক হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।
