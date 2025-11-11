বাবুগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় গাভী মৃত্যুর অভিযোগ

বরিশালের বাবুগঞ্জে দেহেরগতি ইউনিয়নে একটি গর্ভবতী গাভী ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগী কৃষক মোঃ ছবুর হাওলাদার।সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে উপজেলার উত্তর দেহেরগতি গ্রামের কৃষক ছবুর হাওলাদারের খামারে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, খাবার কম খাওয়ার কারনে গত ৯ নভেম্বর উপজেলা উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা শাহ আলম’র সাথে দেখা করেন কৃষক ছবুর। তিনি নিজেকে একজন অভিজ্ঞ পশু ডাক্তার পরিচয় দিয়ে গর্ভবতী গরুটি চিকিৎসা করতে পারবে বলে আশ্বস্ত করলে তার নিকট চিকিৎসা করায়। ওই পশু চিকিৎসক দুই দিন যাবৎ চিকিৎসা করে। এতে ধীরে ধীরে তাদের গরুর অবস্থার অবনতি হয়। সোমবার সকালে আবার চিকিৎসক শাহ আলমকে খবর দেওরা হলে তিনি এসে একসাথে ১১টি ইনজেকশন প্রয়োগ করেন। ইনজেকশন প্রয়োগের কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুটি মারা যায়। কি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে “এটা আপনাদের জানার বিষয় নয় বলে চলে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত খামারি কৃষক মোঃ ছবুর হাওলাদার লিখিত অভিযোগে আরও বলেন, ভুল চিকিৎসা করে আমার গরুটি মেরে ফেলেছে। এর উপযুক্ত বিচার দাবি করেন তিনি। অভিযুক্ত পশু চিকিৎসক মোঃ শাহ আলম জানান, আমি একটি অসুস্থ গর্ভবতী গরুকে ভালো করার জন্য চিকিৎসা করেছি। কোন ভুল চিকিৎসায় গরুটি মারা যায়নি। আগে থেকে অসুস্থ ছিলো গরুটি। এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রাণীর সম্পদ কর্মকর্তা ডা. প্রদীপ কুমার সরকার জানান অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি তদন্ত করা হবে।
