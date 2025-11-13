বরগুনায় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার পর সিসি ক্যামেরা স্থাপন

বরগুনায় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার পর সিসি ক্যামেরা স্থাপন
বরগুনা প্রতিনিধি:
বরগুনার ৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেছে গণপূর্ত বিভাগ।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকেস্মৃতিস্তম্ভ এলাকায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। বুধবার রাত সোয়া ১ টায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, বরগুনার সার্কিট হাউজ ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ সংলগ্ন নির্মিত ৩৬ জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের নিচের অংশে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এমন একটা ভিডিও ক্লিপ বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে।
১১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, স্মৃতিস্তম্ভের বেদীতে কিছু ছিটিয়ে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত স্থানত্যাগ করে তারা। এর পরপরই ঘটনাস্থলে গিয়েকোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই আগুন নিয়ন্ত্রণেআনে পুলিশ।
এ ঘটনার পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ১২টার দিকে মিছিল বের করে ছাত্রশিবির। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে এসে শেষ করে। এ সময় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বরগুনা জেলা শাখার সেক্রেটারি গাজী হোসাইন মাহমুদ বলেন, গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আগে থেকে সিসি ক্যামেরা লাগানো উচিত ছিল। পুলিশের টহলের মধ্যেও কিভাবে এখানে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হলো তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে ঘটনার পর হলেও যে এখানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে সেজন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ থাকবে তারা যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করে।
বরগুনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. সুজন বলেন, তো নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বেষ্টনির মধ্যে কিভাবে এ ঘটনা ঘটেছে তা প্রশাসন খতিয়ে দেখবে। এর আগে এই এলাকায় নানা ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানাই।
এ বিষয়ে বরগুনার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদার সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আগেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কথা বলেছি। জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে অন্ধকার থাকায় দুর্বৃত্তদের ধরা যায়নি। তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়।
তিনি বলেন, গণপূর্ত বিভাগ ৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের দায়িত্বে। আমরা আগেই তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। জেলা প্রসাশক কথা বলেছেন। কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে তা আগেই বলেছি। আজকে আমি গণপূর্ত বিভাগকে আবার সিসি ক্যামেরা লাগাতে বলেছি। তারা সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছে।
