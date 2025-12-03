Current Bangladesh Time
Wednesday December ৩, ২০২৫ ১:১৭ PM
Barisal News
Latest News
Home » ক্যাম্পাস » বরিশাল » বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি
৩ December ২০২৫ Wednesday ১:০৩:১৪ PM
Print this E-mail this

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

ক্যাম্পাস প্রতিনিধি:

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে। 

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের (সম্মান) শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আগামী ১২ জানুয়ারি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। 

এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মুহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওরিয়েন্টেশন আয়োজনের দিনক্ষণ, কার্যক্রম এবং দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। 

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাবর্তন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসেন ফয়সাল জানান, প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে আপাতত ফ্রেমওয়ার্কের কাজ চলছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
অনেকের শাসন দেখেছেন এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন : রেজাউল করীম
বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী
ব্রিফিংয়ে কাঁদলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসক
আধুনিক বরিশালে অগ্নিনির্বাপণের বেহাল দশা, কে বাঁচাবে কাকে?
বরিশালে এক বছরে বেকার বেড়েছে ৩ হাজার

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 