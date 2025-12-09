আমতলীতে ইয়াবাসহ দুলাভাই-শ্যালিকা গ্রেপ্তার

বরগুনার তালতলী উপজেলায় প্রায় ১ হাজার ৪৮৫টি ইয়াবা বড়িসহ হুমায়ুন কবির (৪০) ও খুকুমণি (৩২) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নৌবাহিনী ও পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সম্পর্কে দুলাভাই-শ্যালিকা।
গ্রেপ্তার হুমায়ুনের বাড়ি বরগুনা সদর উপজেলার পরীরখাল গ্রামে এবং খুকুমণির বাড়ি তালতলী উপজেলার মোমেসাপাড়া এলাকায়।
জানা গেছে, আজ সকালে হুমায়ুন কবির ও খুকুমণি ইয়াবা বড়ি নিয়ে ঢাকা থেকে আমতলীতে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা মোটরসাইকেলে তালতলী শহরে যাচ্ছিলেন। পথে তালতলী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে নৌবাহিনী ও পুলিশের যৌথ চেকপোস্টে তাঁদের মোটরসাইকেলটি আটকানো হয়। পরে তল্লাশি করে খুকুমণির কাছ থেকে ১ হাজার ৪৮৫টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়। পুলিশ ও নৌবাহিনী তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় সোপর্দ করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আজ বিকেলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে মাদক-সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে।
তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। তাঁরা সম্পর্কে দুলাভাই-শ্যালিকা।
