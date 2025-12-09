Current Bangladesh Time
মঠবাড়িয়ায় অ্যাপ খুলে মুনাফার টোপ ফেলে টাকা হাতিয়ে নেয়া দম্পতি গ্রেফতার
মঠবাড়িয়ায় অ্যাপ খুলে মুনাফার টোপ ফেলে টাকা হাতিয়ে নেয়া দম্পতি গ্রেফতার

মঠবাড়িয়া ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় মোবাইল অ্যাপ খুলে কিশোর-কিশোরীদের আর্থিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গ্রেফতাররা হলেন পার্শ্ববর্তী ভাণ্ডারিয়া উপজেলার হরিণপালা গ্রামের মো. নূরুল ইসলামের ছেলে মো. জসীম উদ্দিন (৪৫) ও তার স্ত্রী শারমীন আক্তার (৩৫)।

থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জসীম ও শারমীন মিলে ‘এমবি’ (MB) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ খোলেন। এলাকার কিশোর-কিশোরীদের ওই অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। অ্যাপটিতে ৩ হাজার টাকা থেকে শুরু করে মোটা অঙ্কের টাকা জমা দিলে প্রতিদিন বিভিন্ন প্যাকেজে আকর্ষণীয় বোনাস বা মুনাফা দেয়ার প্রলোভন দেখানো হয়। এই ফাঁদে পা দিয়ে স্থানীয় শত শত কিশোর-কিশোরী মুনাফার আশায় সেখানে অর্থ জমা করে।

গত সোমবার (৮ ডিসেম্বর) হঠাৎ অ্যাপটি অচল হয়ে পড়ে। তখন গ্রাহকরা ওই দম্পতির কাছে ধরনা দিলে তারা জানায়, আরও ১০ হাজার টাকা করে পুনরায় জমা দিলে অ্যাপটি চালু হবে। এতে গ্রাহকদের সন্দেহ হয়। পরে তারা ওই দম্পতিকে ঘেরাও করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে কল করে অভিযোগ দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ ঘটনায় সোমবার রাতেই ভুক্তভোগী মো. মঞ্জুরুল ইসলাম বাদী হয়ে মঠবাড়িয়া থানায় সাইবার নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয়ে মঠবাড়িয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ হেলাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘সাইবার স্পেস ব্যবহার করে প্রতারণার অভিযোগে ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গ্রেফতার দুই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
