Current Bangladesh Time
Tuesday December ৯, ২০২৫ ১১:২১ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » ৮ দফা দাবিতে রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা শিক্ষার্থীদের
৯ December ২০২৫ Tuesday ৭:৩৭:০২ PM
Print this E-mail this

৮ দফা দাবিতে রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালের রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগসহ আট দফা দাবিতে আজ মঙ্গলবার তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন। দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষার্থীরা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) থেকে আলাদা করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করা, সব কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদটি শুধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষিত করা, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম দশম গ্রেডের পে-স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের চাকরিতে প্রবেশের পর ছয় মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার্থীরা বলেন, তিন-চার মাস আগে আট দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শুধু আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে। আজও তারা সেই আশ্বাস বাস্তবায়ন করেনি।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী মো. বরকাতুল্লাহ বলেন, ‘যত দিন পর্যন্ত আমাদের দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেনে না নেবে, তত দিন ক্যাম্পাস লকডাউন ও প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকবে।’

রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কিশোর কুমার মজুমদার বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। তাদের দাবি বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারবহির্ভূত। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে ফ্ল্যাটে ঢুকে সাংবাদিককে পুলিশ কনস্টেবলের হাতুড়ি পেটা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-০৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশর বিদ্রোহী প্রার্থীর আর্বিভাব
বরিশাল মুক্ত দিবস আজ: ওয়াপদা কলোনির টর্চার সেল গণহত্যার নীরব সাক্ষী
আজ ৮ ডিসেম্বর বরিশাল মুক্ত দিবস
ব্যয়বহুল বরিশাল–ভোলা সেতুর নির্মাণে আর্থিক সংস্থান নিয়ে শঙ্কা উপদেষ্টার

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 