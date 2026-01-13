ববির স্টাফ বাতেনকে পুলিশে দিল জনতা

জাতীয় শ্রমিক লীগের বরিশাল মহানগর শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য মো. আঃ বাতেনকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে মারধর করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে জনতা।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে বরিশাল নগরীর নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়।
বরিশাল কোতয়ালী মডেল থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হলেন মামুন উল ইসলাম এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করেন।
জানা গেছে, আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাতেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে বরিশাল বিশ্ব বিদ্যালয় (ববি) এ চাকুরি নেয়ার পাশাপাশি বিএনপি, জামায়াত, শিবির সমর্থকদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করে আসছিল। বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরসহ সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বাতেন নানাভাবে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর রেখে জাল-জালিয়াতি পূর্বক লাখ লাখ টাকার মালিক বনে গেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।
বরিশাল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. এ. কে. এম জাহাঙ্গীর এবং সাধারণ সম্পাদক ও বিসিসির সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহর সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় শ্রমিক লীগের বরিশাল মহানগর শাখায় ২৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির আগমন ঘটে বাতেনের।
বরিশাল মহানগর কমিটির সভাপতি পরিমল চন্দ্র দাস ও সাধারন সম্পাদক ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা মো. রইজ আহমেদ মান্না। যে কমিটি নিয়ে বরিশালজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠে। ছাত্রলীগ নেতা দিয়ে শ্রমিক লীগের কমিটি গঠন। সোমবার দুপুরে ফ্যাসিস্ট বাতেনকে দেখা মাত্রই ‘ফ্যাসিস্ট মুক্ত বাসস্ট্যান্ড চাই’- বলে স্লোগান দিয়ে উত্তম মাধ্যম শুরু করে। পরে পুলিশের কাছে দেওয়া হয় বাতেনকে।
উল্লেখ্য, জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নুর কুতুব আলম মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ কে.এম. আযম খসরুর স্বাক্ষরিত কমিটির পর বরিশালের ওই নেতাদের অনুমতিতে কমিটি গঠন হয়েছিল।
