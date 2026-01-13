বরিশালে আলমারি থেকে গুলি উদ্ধার, এক ব্যক্তি কারাগারে
নগর প্রতিনিধি:
বরিশালের কাউনিয়া থানাধীন এলাকায় আলমারি থেকে গুলি উদ্ধারের ঘটনায় জাকির হোসেন মিঞা (৫৭) নামের এক ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে সোমবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। জাকির হোসেন নগরীর কলেজ রোড এলাকার রওশন আরা মঞ্জিলের বাসিন্দা।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, গত ৫ জানুয়ারি জাকির হোসেন নগরীর বিসিক এলাকার আকবর নামের এক ব্যক্তির কাছে একটি পুরোনো স্টিলের আলমারি মেরামতের জন্য দেন। মেরামতের সময় আলমারির ভেতর থেকে সাত রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়।
বিষয়টি আকবর মো. জাহাঙ্গীর নামে আরেকজনকে জানালে তিনি জাকির হোসেনকে ডেকে গুলির বৈধতা সম্পর্কে জানতে চান। তবে জাকির কোনো সন্তোষজনক জবাব না দিয়ে গুলিগুলো রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে চলে যান। পরে জাহাঙ্গীর গুলিগুলো কাউনিয়া থানায় জমা দেন।
ওসি আরও জানান, পরে বিষয়টি জানতে পেরে জাকির হোসেন ক্ষিপ্ত হয়ে জাহাঙ্গীরকে নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক এক কাউন্সিলরের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে মারধর করেন। এ ঘটনায় সোমবার জাহাঙ্গীর কাউনিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পর পুলিশ রাতে জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে আলমারি থেকে গুলি উদ্ধার, এক ব্যক্তি কারাগারে
সপ্তাহের ব্যবধানে বরিশালে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সবজির দাম
ঢাকা-বরিশাল নৌরুট: নৌপথে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
গণভোটের মার্কা হচ্ছে টিকচিহ্ন: বরিশালে আলী রীয়াজ
হাতপাখার ফয়জুল করীমের আসনে প্রার্থী প্রত্যাহারের পথে জামায়াত