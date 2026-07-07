১৩ জুলাই বরিশালে আসছেন তারেক রহমান, গৌরনদীতে সেনা ক্যাম্প পরিদর্শন ও সাংগঠনিক সভা
নগর প্রতিনিধি:
জাতীয় নির্বাচনের পর এই প্রথম বরিশাল সফরে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামী ১৩ জুলাই এই সফরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গৌরনদীর কসবায় সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে গ্রীষ্মকালীন মহড়া পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি বিভাগীয় শহর বরিশালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও সাংগঠনিক সভায় অংশ নেবেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও বরিশাল জেলা পরিষদ প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমান।
আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, ১৩ জুলাই সকাল ৯টায় ঢাকা থেকে রওনা দেবেন তারেক রহমান। গৌরনদীর কসবায় সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে গ্রীষ্মকালীন মহড়া পরিদর্শন শেষে তিনি বরিশাল নগরে আসবেন।
বরিশালে এসে তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। বেলসপার্ক, লেক কিংবা গ্র্যান্ড পার্কের আশপাশে এ কর্মসূচি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
দুপুরের পর বরিশাল শিল্পকলা একাডেমিতে বরিশাল নগর, জেলা দক্ষিণ ও উত্তর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা করবেন বলে জানান আকন কুদ্দুসুর রহমান। তিনি বলেন, সাংগঠনিক সভা সুশৃঙ্খলভাবে করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেন, গৌরনদীতে সেনা ক্যাম্প পরিদর্শনের পর বিকেলে কর্মীসভায় জেলা ও মহানগর কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন তারেক রহমান।
বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেন, বৃষ্টির জন্য ইনডোরে শিল্পকলায় সভাটি করা হচ্ছে।
এ ছাড়া তারেক রহমানের বৃক্ষরোপণ এবং আলেম-ওলামাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের কথাও রয়েছে।
বরিশালবাসীর প্রত্যাশা প্রসঙ্গে বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেন, `বরিশালে ৬ লেন সড়ক, রেল লাইন, বরিশাল ভোলা সেতু, গ্যাস সরবরাহ, ইপিজেড—এসব দাবির কথা প্রধানমন্ত্রী জানেন। এরপরও বরিশালের জনগণের এসব প্রত্যাশার কথা সুযোগ অনুযায়ী তুলে ধরা হবে।’
অন্যদিকে, তারেক রহমানের বরিশাল সফরের খবরে ক্ষমতাসীন দলে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।
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১৩ জুলাই বরিশালে আসছেন তারেক রহমান, গৌরনদীতে সেনা ক্যাম্প পরিদর্শন ও সাংগঠনিক সভা
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