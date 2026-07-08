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৮ July ২০২৬ Wednesday ১১:১২:৫১ PM
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‘সড়কের পাশে নৌকা বানালে খাজনা দিতে হবে’ বলা সেই আগৈলঝাড়া বিএনপি নেতাকে শোকজ

আগৈলঝাড়া ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশাল সংবাদ মানচিত্র

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সড়কের পাশে বসে নৌকা তৈরি করলে হাটের খাজনা দিতে হবে বলে হুমকি দেন রাজিহার ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব শ্যামল চন্দ্র ঘটক। এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে টনক নড়ে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির।

পরে ইউনিয়ন বিএনপি নেতা শ্যামল চন্দ্র ঘটককে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে উপজেলা বিএনপি। তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিখিত জবাব পাওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানায় উপজেলা বিএনপি।  

জানা গেছে, আগৈলঝাড়া-বাশাইল-ঘোষেরহাট সড়কের উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের বাশাইল কলেজের সামনে সড়কের পাশে বসে চৈতন্য দাস প্রায় ২৫ বছর ধরে নৌকা তৈরি করে আসছিলেন। বর্তমানে তার ছেলে অমল দাস নৌকা তৈরি করেন।

সম্প্রতি ওই স্থান দিয়ে রাজিহার ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব শ্যামল চন্দ্র ঘটক যাওয়ার সময় নৌকা তৈরির শ্রমিক অমল দাসকে হুমকি-ধমকি দিয়ে সড়কের পাশে বসে নৌকা তৈরি করলে হাটের খাজনা দিতে হবে। তা না হলে নৌকা তৈরি করা যাবে না।

এ ধরনের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর রাজিহার ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব শ্যামল চন্দ্র ঘটককে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) শিকদার হাফিজুল ইসলাম ও সদস্য সচিব মোল্লা বশির আহমেদ পান্না কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন।

এ ব্যাপারে ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব শ্যামল চন্দ্র ঘটক বলেন, আমি তাদের হাটে গিয়ে নৌকা বিক্রি করার কথা বলেছি। হাটে গিয়ে নৌকা বিক্রি করলে ওই খাজনার টাকা দিয়ে মন্দিরের উন্নয়ন কাজ করা হবে। আমি চেয়ারম্যান নির্বাচন করব, তাই আমার বিরুদ্ধে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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