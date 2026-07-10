বৃষ্টিতে বিএম কলেজে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা

ঐতিহ্যবাহী সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলাবদ্ধতা। সামান্য বৃষ্টিতেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে যায়, আর ভারী বর্ষণ হলে তো পুরো ক্যাম্পাস যেন পানির নিচে তলিয়ে যায়। এর ফলে চলাচলের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলো ডুবে গিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবার যাতায়াতে তীব্র ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, ভারি বৃষ্টি হলেই মুসলিম হল ও জীবনানন্দ দাশ হলের দিকে যাওয়ার রাস্তা দুটি পুরোপুরি পানিতে তলিয়ে যায়। একই অবস্থা হয় শিক্ষকদের ডরমিটরিতে যাওয়ার রাস্তারও। এছাড়া ক্যাম্পাসের মুক্তমঞ্চের চারপাশ এবং ভারী বৃষ্টি হলে মূল ভবনের সামনের অংশও পানিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ক্যাম্পাসের দুটি খেলার মাঠ পানিতে ডুবে থাকায় তা খেলার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে এই দুর্ভোগ কয়েকগুণ বেড়ে যায় এবং প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের এই একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। ক্যাম্পাসে পরিকল্পিত ও কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই কতৃপক্ষের কাছে শিক্ষার্থীদের জোরালো দাবি, যেন কলেজ প্রশাসন জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কার ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নকাজের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা।
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