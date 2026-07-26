Current Bangladesh Time
Sunday July ২৬, ২০২৬ ৯:৩৮ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরগুনা » বরগুনা সদর » বরগুনায় বিষ খাইয়ে হত্যা মামলায় স্ত্রী, মেয়ে ও শাশুড়ি কারাগারে
২৬ July ২০২৬ Sunday ৯:৩৪:২৭ PM
Print this E-mail this

বরগুনায় বিষ খাইয়ে হত্যা মামলায় স্ত্রী, মেয়ে ও শাশুড়ি কারাগারে

বরগুনা প্রতিনিধি:

বরগুনায় আফাং সিকদার নামের এক ব্যক্তিকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় নিহতের তিন স্বজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে বরগুনার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতের বিচারক মো. মনিরুজ্জামান এই আদেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো তিনজন হলেন নিহত আফাং সিকদারের স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৩৮), মেয়ে আতিকা (২২) ও শাশুড়ি রাশেদা বেগম (৭০)। আজ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর কোর্টের জিআরও মো. মাহবুব।

পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাতে বরগুনা সদর উপজেলার কেওড়াবুনিয়া এলাকা থেকে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বরগুনা থানা-পুলিশ। আজ তাঁদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার এজাহার ও পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯ জুলাই রাতে পারিবারিক বিরোধের জেরে ঘুমন্ত অবস্থায় আফাং সিকদারকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই রাতেই স্বজনেরা তাঁকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল আফাং সিকদারের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় গতকাল রাতেই নিহত আফাং সিকদারের ভাই বাদী হয়ে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, শাশুড়িসহ পাঁচজনকে আসামি করে বরগুনা থানায় মামলা করেন। 

বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে আফাং সিকদারকে বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। 

মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও হত্যার সঙ্গে কার কী ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: অর্ধেক শিক্ষকের পদ ফাঁকা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ
আগুনে পোড়া ভবনে ৭.৪২ কোটি টাকার ‘ভুতুড়ে’ সংস্কার: বিসিসির অর্থ লোপাটের চাঞ্চল্যকর চিত্র
অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৪১ হাজার কৃষক, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আমন বীজতলায়
বরিশাল বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই নভোথিয়েটারের ১৩ কোটি টাকা উধাও

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 