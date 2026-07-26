হিজলায় বিএনপি নেতাদের কুপিয়ে জখম, শংকটাপন্ন ১ জন

বরিশাল-৪ আসনের হিজলা উপজেলার গৌরব্দী ইউনিয়নের শাওরা বাজার এলাকায় স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার বিকেল আনুমানিক ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, গৌরব্দী ইউনিয়নে গণসংযোগ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ চলাকালে ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে একদল লোক অতর্কিত হামলা চালায়। এ ঘটনায় ইসমাইল মোল্লার প্রত্যক্ষ মদদ ও অংশগ্রহণের পাশাপাশি নোমান, রাজিব দেওয়ান, মামুন দেওয়ান, ইউসুফ মোল্লা, সম্রাট জাহাঙ্গীর, আলমগীর মৃধাসহ আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাদের হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়েছে।
হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন গৌরব্দী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিন বেপারী, মোস্তফা বাবুর্চি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে, জিয়াউদ্দীন বেপারী, জসিম মেম্বার, আলম শরীফ সিকদার, ফারুক ফরাজী, কামাল বেপারী, ফারুক মাঝিসহ আরও অনেক নেতাকর্মী। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: অর্ধেক শিক্ষকের পদ ফাঁকা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ
আগুনে পোড়া ভবনে ৭.৪২ কোটি টাকার ‘ভুতুড়ে’ সংস্কার: বিসিসির অর্থ লোপাটের চাঞ্চল্যকর চিত্র
অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৪১ হাজার কৃষক, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আমন বীজতলায়
বরিশাল বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই নভোথিয়েটারের ১৩ কোটি টাকা উধাও