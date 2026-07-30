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৩০ July ২০২৬ Thursday ৯:১৩:৪৯ PM
ঝালকাঠি হরিসভা মন্দিরে নারী প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে স্বর্ণালঙ্কার খোয়ালেন এক নারী
অমিত বনিক অপু, ঝালকাঠি প্রতিনিধি:
ঝালকাঠিতে প্রকাশ্য দিবালোকে মন্দিরে অবস্থানরত শত শত ভক্তের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে এক নারীর গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়েছে নারী প্রতারক চক্রের সদস্যরা। ভূক্তভোগী নারীর নাম রেখা রানী। তিনি স্থানীয় কালীবাড়ি রোডস্থ আলাপ টেলিকমের টুটুল ও পলাশের মা এবং শহরের বাহের রোডস্থ উপজেলা সড়কের ভাটাটিয়া বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে স্থানীয় আড়ৎদ্দার পট্টিস্থ রাধাগোবিন্দ অঙ্গন (হরিসভা)মন্দির প্রাঙ্গনে এ ঘটনা ঘটে। মন্দিরে অবস্থানরত ইঞ্জিনিয়ার মনোজ মজুমদার ভুক্তভোগী নারীর বরাত দিয়ে বলেন, হরিসভা মন্দিরে শ্রী গুরু সংঘের কীর্ত্তন অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সম্মুখে বসে প্রতারক চক্রের দুইজন নারী ভুক্তভোগী নারী রেখা রানীর পায়ের কাছে কিছু টাকা ফেলে রেখে তুলতে বলেন। রেখা রানী নিচু হয়ে টাকা তুলতে গেলে প্রতারক চক্রের নারী সদস্যরা তার গলায় খাকা স্বর্নের চেইন কৌশলে হাতিয়ে নিয়ে সটকে পরেন। মন্দিরের ভিতর অনেক খোজাখুজি করার পরও ওই দুইজন মহিলাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মন্দিরের সিসি ক্যামেরা ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতারকদের খোঁজাখুজির চেষ্টা চলছে।
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