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২ August ২০২৬ Sunday ৬:২২:২০ PM
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পিরোজপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ যুবকের কারাদণ্ড

পিরোজপুর প্রতিনিধি:

পিরোজপুর সদর উপজেলায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে গাঁজা সেবন ও সংরক্ষণের অভিযোগে চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দিয়েছেন।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সূত্র জানায়, রবিবার (২ আগস্ট) দুপুরে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গঠিত একটি রেইডিং টিম এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আল আমীনের নেতৃত্বে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানকালে গাঁজা সেবন ও সংরক্ষণের অভিযোগে আবির (২৮), তাওহিদুল ইসলাম (২৮), ফয়সাল শেখ (২৮) ও প্রিন্স প্রকাশ ঢালীকে (২৯) হাতেনাতে আটক করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় পৃথক চারটি মামলায় প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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