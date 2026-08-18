ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পাথরঘাটা থেকে ছেড়ে আসা বাস উল্টে ৭ যাত্রী আহত

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১৮ August ২০২৬ Tuesday ১:৫৬:০৫ PM
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পাথরঘাটা থেকে ছেড়ে আসা বাস উল্টে ৭ যাত্রী আহত
আমাদের বরিশাল ডেস্ক:
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে সাতজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বেজগাঁও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনে দুর্ঘটনার খবর আসে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের পাথরঘাটা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা রাজিব পরিবহনের বাসটি বেপরোয়া গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারায়। পরে সড়কের রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে বাসটি উল্টে যায়। এতে বাসের সাত যাত্রী আহত হন।
ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
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