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১৯ August ২০২৬ Wednesday ৫:৪৬:৩০ PM
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তালতলীতে পিস্তল-গুলিসহ আটক ৫

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার তালতলী উপজেলায় দেশীয় পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগাজিনসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার পশ্চিম গাবতলী গ্রামের লিমন সিকদারের ভাড়া বাসা থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাঁদের আটক করে পুলিশ। 

আটক ব্যক্তিরা হলেন নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার কাঁঠালতলী গ্রামের জিহাদ খাঁন (৩৫), বরগুনা সদর উপজেলার আমড়াঝুড়ি গ্রামের হৃদয় মোল্লা (২৫), জামাল মল্লিক (২৭), পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নিশানবাড়িয়া গ্রামের অনিক মজুমদার (২৫) ও লিমন সিকদার (২৮)। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ব্যক্তি বলেন, ‘লিমন সিকদারের বাড়িতে গত তিন দিন ধরে কয়েকজন লোক অবস্থান করছিল। তারা ছোটবগী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ হলে আমরা কয়েকজন লিমন সিকদারের বাড়িতে যাই। এ সময় পিস্তল নিয়ে জিহাদ খাঁন আমাদের তাড়া করে। পরে আমরা তাদের ধাওয়া করে আটক করেছি।’ 

তালতলী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দেশীয় একটি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগাজিনসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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